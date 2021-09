15. «Bund»-Essay-Wettbewerb zu Corona – «Ich bin das Gegengift zu deinem Ego!»

Der 15. «Bund»-Essay-Wettbewerb fragte, was wir aus der Corona-Pandemie lernen können. Am 7. September werden in der Berner Dampfzentrale die Gewinnerinnen und Gewinner gekürt.