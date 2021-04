Seelsorge im Corona-Spital – «Ich bin da, höre zu, halte aus» Ein Paar heiratet auf der Intensivstation, ein intubierter Patient stört sich am Lavendelduft, den man ihm unter die Nase streckt. Seit 16 Jahren arbeitet die Basler Pfarrerin Cornelia Schmidt im Spital Bruderholz. Das letzte war das Bewegendste. Janine Hosp

Cornelia Schmidt, Seelsorgerin und Spitalpfarrerin, in der Kapelle des Basler Bruderholzspitals. Foto: Kostas Maros

Genau hier, in der Kapelle des Bruderholzspitals, stand sie auch vor einem Jahr. Aber damals schaute niemand herein. Das ganze Spital war leer. «Eine gespenstische Leere», sagt Pfarrerin Cornelia Schmidt. Innert weniger Tage war das Spital geräumt worden. Patientinnen und Patienten kamen an Krücken auf den Vorplatz hinaus oder wurden in Rollstühlen oder auf Liegen ins Freie geschoben, auf Krankentransporte verteilt und in ein anderes Spital gebracht.

Das Bruderholz wurde Mitte März zu einem Referenzspital umfunktioniert und blieb es bis Anfang Sommer; fortan würden hier nur noch Corona-Patienten behandelt. Die Sonne schien wie heute, und das Wetter kontrastierte in seiner strahlenden Schönheit scharf mit der Stimmung der Menschen. Es war bizarr. «Wir waren alle in Sorge. Wir wussten nicht, was auf uns zukommt», sagt Schmidt. Vor einem Jahr kannte man das Virus kaum.