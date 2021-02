Erfolgreiche Rückkehr: Am Mittwoch gelangen Cory Conacher für den SCB gegen Langnau drei Skorerpunkte.

Erfolgreiche Rückkehr: Am Mittwoch gelangen Cory Conacher für den SCB gegen Langnau drei Skorerpunkte.

Als Spieler von Lausanne hatten Sie beispielsweise eine Wohnung mit Blick auf die Weinberge und den See.

(lacht) Lausanne hat die Aussicht, Bern die Geselligkeit. Es gibt gute Restaurants, und natürlich kennen meine Frau und ich viele Leute aus meiner früheren Zeit beim SCB. Zudem sind von Bern aus die Fahrten zu allen Auswärtspartien in einem angenehmen Rahmen. So bist du etwas länger zu Hause, was wichtig ist für uns und unseren zweieinhalbjährigen Buben.