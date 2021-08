Streitgespräch zur Berner Kulturförderung – «Ich applaudiere mir selber», sagte der Stadtpräsident Sparen bei der Kultur? Sicher nicht, war sich die Berner Kulturszene am StadtKunstFest im Progr einig. Stadtpräsident Alec von Graffenried argumentierte dagegen strikt finanzpolitisch – und schloss Wunder nicht aus. Regula Fuchs

«Ist das nicht total frustrierend für dich?»: Streitgespräch zwischen Bekult-Präsident Bernhard Giger (l.) und Stadtpräsident Alec von Graffenried im Progr-Hof. Foto: Adrian Moser

Ein rauschendes Fest war es zwar nicht. Trotzdem demonstrierte die Berner Kulturszene am Samstag, dass sie zum Schluss der Sommerpause bereits wieder auf Betriebstemperatur ist: In und um den Progr hatte sie zum StadtKunstFest geladen, und ein in ordentlicher Zahl aufmarschiertes Publikum widerstand den Verlockungen des Badewetters. Schliesslich galt es, an diesem Anlass gegen die Sparpläne der Stadt ein Zeichen zu setzen – insbesondere gegen die vorgeschlagene Schliessung der Stadtgalerie. (Lesen Sie hier, warum bei der Stadtgalerie gespart werden soll.)