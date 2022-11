Podcast zum Schweizer Fussball – «Ist es ein Nachteil für die Schweiz, dass Neymar ausfällt?» Wie muss die Schweiz nach dem Startsieg gegen Kamerun gegen Brasilien auftreten? Sind die Brasilianer mit oder ohne Neymar stärker? Und was ist von Serbien zu halten? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz Doha

Brasilien wird gegen die Schweiz ohne Neymar antreten müssen. Der brasilianische Spielmacher wurde beim 2:0-Sieg gegen Serbien am Knöchel verletzt. Was in unserem Podcast zur Frage führt: Ist das jetzt gut oder schlecht für die Schweiz? Für Ueli Kägi muss der Ausfall von Brasiliens Nummer 10 kein Vorteil sein: «Wäre ich Trainer, ich hätte Neymar lieber nicht in meiner Mannschaft.» Und begründet: «Er ist so grenzenlos egoistisch, dass er eine richtig gute Mannschaft vermutlich schlechter macht.»

So funktioniert ein Podcast Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite, oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

Auch ohne Neymar hat Brasilien genügend hochklassige Spieler im Angriff. So dass Kägi sagt: «Ich wäre nicht gerne Verteidiger gegen diese Brasilianer.» Vor allem die Flügel Raphinha und Vinicius Junior dürften die Schweizer mit ihren Sprints vor eine schwierige Aufgabe stellen. «Da gibt es nur eines», findet Thomas Schifferle, «wie gegen Spanien kompakt stehen – mit schellen Kontern angreifen.»

Ausserdem besprechen wir in unserer aktuellen Ausgabe, ob Nationaltrainer Murat Yakin gegen Brasilien einen seiner mit Gelb vorbelasteten Innenverteidiger pausieren lassen müsste. Damit er dann im vermutlich entscheidenden Gruppenspiel gegen Serbien sicher spielen kann. Wir reden über das Schweizer Startspiel, die Serben – und wir fragen uns, ob an diesem Turnier irgendwann so etwas wie WM-Stimmung aufkommen wird.

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch .

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

Fehler gefunden?Jetzt melden.