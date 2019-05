Ibiza-Feeling am Vierwaldstättersee

Herzog stammt aus der Luxushotellerie. Der Mittdreissiger arbeitete in Kapstadt und Los Angeles, war Vizedirektor im Arosa Kulm und Direktor im The Capra in Saas Fee. Nebenbei unterstützt er die Besitzerfamilie des Cas Gasi Boutique Hotel Ibiza, eine der schönsten Perlen auf der Mittelmeerinsel. Die Umstellung vom Luxussegment in den Vierstern-Bereich ist ihm leicht gefallen. «Jedes Konzept ist spannend und hat seinen Reiz», sagt er. «Der einzige Unterschied sind die Budgets.» Etwas Ibiza-Feeling will er in diesem Sommer auch an den Vierwaldstättersee holen. Ab Juni gibt es am Sonntag im Restaurant Sens direkt am und im Wasser «Asia Lunches» mit Live-DJ. Die lockeren Anlässe können einen ganzen Nachmittag füllen.

Überhaupt ist vieles neu im Vitznauerhof. So gibt es im Sens jetzt auch einen «Boots Drive», ein Take-away für Motorbootfahrer. Und aus dem Arosa Kulm wurde ein dreiköpfiges Spa-Team geholt. «Damit haben wir endlich ein Spa-Angebot, das zu unserem Haus passt und den Aufenthalt auch bei Regen unvergesslich macht», sagt Herzog. Überhaupt, das Wetter. So banal es tönt, es ist die ganz grosse Herausforderung für ein Hotel wie den Vitznauerhof. «Denn», so Herzog, «bei schlechtem Wetter kommt fast niemand, und wenn die Sonne scheint, sollten wir dreimal grösser sein.»