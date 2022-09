Krieg in der Ukraine – Atombehörde nennt Lage im AKW «unhaltbar» Die IAEA fordert eine Sicherheitszone um das Kraftwerk Saporischschja. Die Experten informieren nun den UNO-Sicherheitsrat. Derweil schlagen weiterhin Granaten ein. Florian Hassel

«Die IAEA ist weiterhin schwer besorgt über die Lage»: IAEA-Chef Rafael Grossi spricht in der Ukraine zu Medienvertretern. Foto: Genya Savilov (AFP)

Fünf Tage lang haben Fachleute der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA das russisch besetzte Atomkraftwerk Saporischschja inspiziert, das seit Monaten in einer umkämpften Zone der Ukraine liegt. Nach ihren ersten Untersuchungen fordert die IAEA nun dringende Massnahmen zur Verhinderung eines Atomunfalls. «Die IAEA ist weiterhin schwer besorgt über die Lage», schreibt IAEA-Chef Rafael Grossi am Dienstag in seinem Untersuchungsbericht. Die Situation sei «unhaltbar».