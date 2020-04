Mundart – I säge nume C Alles spricht vom C-Wort. Unter dem gleichen Buchstaben kennt «Mundart»-Kolumnistin Renée Maria Bellafante weitaus freudigere Wörter. Renée Maria Bellafante

Äbe ja – scho sy mer wider bi däm cheibe Chlyläbewäse. Der Buechstabe C isch gloub no nie so prominänt gsy. Er hautet sech süsch ja ender zrügg – woby: Mir si rundume bekannt für üses Chraue im Haus, bsungers we mer Mundart rede. Für itz aber chly abzlänke vom Corona-Virus, respektive em Covid 19 – i ha mau im bärndütsche Wörterbuech nachegluegt, was es süsch no so a Wörter mit C git. U i cha Nech säge: Jedi Mängi u ersch no viu gfröiteri, ömu teilwys.

Vorgängig grad mau: D Campagne. Ds Landhus für d Summerzyt. Da versetze mer üs itz mau gmüetlech dry. Es blüeit rundum, d Luft isch hiub, d Wäut isch ir Ornig. Chrigu het e Huffe Chlüf i Bode ta u die verwandle aues i nes Blüetemeer. Mir chäre fasch nüt u fahre ne nang nid a Chare. S verzeut kene Chabis u d Chöhli – u Chopfsalatsetzlig wachse scho chräftig vor sech häre. Mir sy chäch u fröhlech u am Aabe wermt der Chachuofe oder es Füür im Cheminé, wes i de Glänk chroset.

Di erschte Chäfer flügen ume, me jagt ne hinge nache u macht chly ds Chaub. Der Chäuer isch vou u dusse brucht me ke Chappe meh. D Ching chöi langsam d Chnöisocke vürenäh. Öppe mau mues öpper mit em Choli u em Charrlii i d Chäsi go Nachschub hole. D Chatz isch am Muuse u überchunnt am Aabe es Chacheli Miuch – we mes usselaat chrauet dä Chätzer a der Türe, dass nid chasch schlafe. I der Voguchräze näb em Hus chäderle chlyni Vögeli u chüderle de Junge.

Nei chumm. Ufhöre! Eifach a angers dänke.

Höcklisch mängisch scho chly use mit em ne Chutteli um d Schuutere u züntisch es Cherzli a, chüschtisch vilech es Glesli Chasselas. Gly isch Chilbi u du leisch dys nöie Chleid a u ds Guudchetteli u we der niemer Chempe i Wäg leit, tanzisch mit em ne flotte Giu bis am Morge früeh u der aut Chirmi lasch la hocke. Am anger Tag merksch d Chnode u d Chnöi, aber das macht nüt. Du bisch ja Chefi u ds autägleche Chnüble chasch de Dienschte überla. Si überchöme derfür gnue Chlüder.

Gly chasch scho ne Chöpfeler i ds Bassin mache, Chirschi u Chrosle gniesse, am liebschte aus Chueche, u ds Chorn chunnt o z wachse. D Chräie lärme im Chrache hinge u d Chrotte machen es Chrousimousi im Teich. Hesch eigentlech ke Chummer u chasch di chummlig i dym Chüssi zwägrangge u de Chüngle zuelose, wi si Chrütli chüschte. D Chüeh u d Chäubli chöi o scho use. Bim Ynachte ghörsch der Chuz rüefe u nes chutzelet di der Rüggen ab. Tröimsch, wi ds Chuderluuri u ds Chudermandli derhärchüble, cheibelut, eigetlech – u scho bisch wach!

S chuttet um ds Huus, s isch e Chutte cheuter worde - u der Covid 19 höcklet vor der Türe u chlefelet gfürchig mit de Zähn… Nei chumm. Ufhöre! Eifach a angers dänke. S git so viu tolli Wörter mit C – da chasch di würklech verwyle. Mues o nid stylreins Bärndütsch sy: Campari, Chocolat, Calcados, Caffé, Cannabis, Circus, chille, Chanson, Cervelat, Champignon, Charme, Cherry, Chorgsang, Clown, Coiffeuse, Cognac, Confiserie, Cornichon, Couch-Potato, Cous Cous, Creme, Crêpes, Currywurscht, Coupe – zueggä, aues chly Gnuss-bezoge, aber das bruchsch itz eifach! Mit däm ewige C heschs afe so bis obe u muesch vermuetlech no einegi Zyt eine uf Couche-Potato mache.

Drum: Aues abrüefe, wo Fröid macht u wider mau merke, was aues hesch. Druf hoffe, dass de wider einisch us em Cocon usechunnsch u d Wäut vilech e besseri isch. Immer mau nach Wörter sueche – d Wäut isch vou dervo – da cha dä C mit Co doch eifach abfahre. U wes de mau so wyt isch: De isch verby mit social distancing! De mache mer social Tisch-Dancing u verknuddlen üs wider so richtig vo Härze!