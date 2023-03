The housing complex Quellengarten (well garden) in Rheinfelden, Canton Aargau, Switzerland, photographed on September 25, 2015. Quellengarten gets its name from the many fresh-water springs in the region. (KEYSTONE/Gaetan Bally)



Eine Siedlung in Rheinfelden AG. Der Quellengarten hat seinen Namen von den vielen guten Quellen die in diesem Gebiet entspringen. (KEYSTONE/)

Foto: Gaetan Bally (Keystone)