Überbordender Bauboom – «Huttwilisierung» – ein Wort bringt die Misere auf den Punkt Das spottbillige Geld ist zwar Geschichte. Trotzdem glaubt die Raumplanerin Christine Seidler nicht an ein rasches Ende der massiven Bauerei. Stephan Künzi

Die jüngste Zinserhöhung der Nationalbank wird den Bauboom kaum brechen: Christine Seidler, Professorin an der Fachhochschule Graubünden. Foto: Susanne Keller

Ob in Langenthal oder in Niederbipp, ob in Nidau oder in Belp – überall regt sich Widerstand gegen den allgegenwärtigen Bauboom. Bisher haben die Kritikerinnen und Kritiker für ihre spezifischen Anliegen vor Ort gekämpft. In Langenthal will der Porziverein möglichst viel von der alten Porzellanfabrik retten, in Niederbipp fordern Petitionärinnen und Petitionäre einen raumplanerischen Marschhalt. In Nidau bringt der Widerstand die Ufersiedlung Agglo Lac und in Belp ein grosses Ortsplanungspaket zu Fall.