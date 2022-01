Ähnliche Symptome, andere Ursachen – Husten? Corona! Nicht unbedingt Die Diagnose Sars-CoV-2 ist derzeit schnell gefällt. Schuld am Husten kann aber auch Ohrenschmalz sein – oder das Hündchen. Martina Frei

Sich vorschnell auf eine Diagnose festzulegen, zählt zu den häufigen Fehlern in der Medizin. Diese Beispiele zeigen, dass die Ursache ganz woanders liegen kann als vermutet. Sie sind – zum Glück – selten.

Der Ohr-Husten

Wenn ein Kind ständig hustet, denkt jeder Laie in diesen Zeiten sofort an Corona. Oder an Asthma. Im Fall eines Knaben aus Frankreich lag das Problem aber woanders: im Ohr.

Seit seinem siebten Lebensjahr litt das Kind an einem beständigen, lästigen, trockenen Husten. Viele Untersuchungen musste der Knabe über sich ergehen lassen, doch keine davon behob sein Problem. Im Alter von 14 Jahren wurde er schliesslich den Hals-Nasen-Ohren-Spezialisten an der Universitätsklinik in Nantes zugewiesen. Sie entfernten etwas Ohrenschmalz aus seinem rechten Gehörgang – und der Husten war weg. Der Erfolg hielt einige Wochen an, dann hustete das Kind wieder. Die Behandlung blieb dieselbe, erneut mit Erfolg. Dieser Ohr-Husten-Reflex liess sich auch auslösen, wenn man mit einem Wattestäbchen an der Vorderwand seines Gehörgangs entlangstrich.