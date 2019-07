Hurra, ein neues Banken-Wunderkind ist da!

Man hätte meinen können, die Credit Suisse (CS) könne gleich dichtmachen ohne ihn. Als Iqbal Khan, der Chef der internationalen Vermögensverwaltung (IWM), die Schweizer Grossbank letzte Woche überraschend verliess, überschlugen sich die Superlative. «Ein Kronprinz wechselt den Hof» («Finanz und Wirtschaft»), «Die heisseste Bankpersonalie der Schweiz» («Tages-Anzeiger») – der 43-jährige Schweizer mit pakistanischem Hintergrund wurde gefeiert wie ein Rockstar. Sogar die zurückhaltende NZZ griff in Zusammenhang mit der Personalie zum Wort «Regenmacher». Iqbal Kahn scheint – mal abgesehen vom immer wieder thematisierten vollen Haar und Strahlelächeln – geradezu alles in sich zu vereinen, was die Bankenbranche heute braucht: Er ist smart, extrem ehrgeizig, ein Macher, parkettsicher, souverän – und er werde im IWM geradezu «verehrt», kolportierten die Medien. Selbst CS-Chef Tidjane Thiam wollte im Abschiedscommuniqué für den abtrünnigen Jungmanager noch etwas von Khans Glanz abhaben: Er, Thiam, habe ihn als «grossartigen Kandidaten für den Posten als CEO des IWM identifiziert».