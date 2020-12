Corona-Tourismus in Verbier – Hurra, die Briten sind da! Der Walliser Skiort hat so viele Gäste wie noch nie in dieser Jahreszeit. Wegen der Corona-Pandemie sind viele Briten gleich in die Berge umgezogen – zumindest temporär. Philippe Reichen aus Verbier

Alles gut: Simon Wiget, Direktor von Verbier Tourismus, ist bei internationalen Medien wie CNN ein gefragter Interviewpartner. Foto: Dominic Steinmann

Vom Fauxpas in Verbier weiss mittlerweile die ganze Welt. Es geschah am Samstagmorgen bei der Talstation Le Châble. Hunderte Skitouristen entstiegen dem Zug und drängten in die Gondelbahn. Sie hatten nur ein Ziel: Möglichst rasch auf die Piste kommen.

Schulter an Schulter standen sie da. Es gab keinen Sicherheitsabstand, keine Abschrankungen, keine Markierungen. Die Situation verstiess gegen alle Regeln des Schutzkonzeptes, das Volkswirtschaftsdirektor Christophe Darbellay (CVP) für einen pandemiesicheren Wintersport entwickelt hatte.

Natürlich fanden die Bilder ihren Weg in die sozialen Netzwerke. Natürlich gab es Empörung, Hass und Häme. Die Bilder erreichten auch Darbellay, der sich wegen eines Covid-Falls in der Familie in seinem Ferienchalet isoliert hatte. «In einer Zeit, in der ganz Europa auf uns schaut, ist es nicht hinnehmbar, dass das Bergbahnunternehmen nicht in der Lage war, die Warteschlange korrekt zu organisieren», schimpfte er in der Zeitung «Le Nouvelliste».