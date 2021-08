Nach Urteil im Fall Elsässerstrasse – Hunderte demonstrieren vor dem Basler Appellations­gericht Das Gericht hatte das Strafmass für einen Täter herabgesetzt, der vor anderthalb Jahren eine Frau vergewaltigte. Der Protest richtet sich gegen die Begründung, dass das Opfer gewissermassen mitschuldig sei. Raphaela Portmann UPDATE FOLGT

Video: Nicole Pont

Mehrere Hundert Personen sind am Sonntagnachmittag vor dem Basler Appellationsgericht erschienen, um zu demonstrieren. Hintergrund ist ein Urteil in einem Vergewaltigungsfall. Die Tat geschah am 1. Februar 2020 an der Elsässerstrasse: Ein Mann vergewaltigte zusammen mit einem anderen eine damals 33-jährige Frau.

Das Gericht hat das Strafmass gegen den Vergewaltiger Ende Juli in zweiter Instanz reduziert. Der 33-Jährige ist bald wieder auf freiem Fuss. Dass das Gericht dem Opfer gewissermassen eine Mitschuld gab, sorgte landesweit für Empörung.

Video: Nicole Pont

Unter anderem hat der «Feministische Streik Basel» zur Kundgebung aufgerufen. Initiiert wurde sie von der Aktivistin Nihal Madad. Nach dem Aufmarsch um 14 Uhr standen diverse Einlagen und Reden auf dem Programm.

Video: Nicole Pont

Ein ausführlicher Bericht folgt gegen Abend.

