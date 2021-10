Versuch in Deutschland – Hunde, die Corona erschnüffeln – funktioniert das? Spürhunde sollen Infektionen mit dem Virus erkennen. Wie praxistauglich das ist, zeigt ein Konzert in Hannover, wo gerade ein grosser Test läuft. Christoph Koopmann aus Hannover

Corona-Spürhunde werden schon auf der ganzen Welt trainiert: Ein Labrador erschnüffelt eine Probe an der Universität Bangkok in Thailand. Foto: Rungroj Yongrit (Keystone)

Eben haben die Kanonen eine Riesenladung Konfetti unter die Hallendecke gefeuert, dann sind Flammen emporgeschossen, der Bass drückt jetzt so tief, dass es einem beinahe die Tränen in die Augen treibt. Der Tierneurologe Holger Volk nippt am Bühnenrand an seiner Cola, schaut durch den Spalt im schwarzen Vorhang nach draussen und sagt: «Schön, oder?» Der Konzertveranstalter Nico Röger steht daneben, lächelt sehr happy und sagt: «Wenn die Leute happy sind, sind wir auch happy.» Der Hundeführer Daniel Jannett sagt: «Das ist toll, wenn man dazu beitragen kann, dass so was wieder geht.»