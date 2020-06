Unfall in Biel – Hund von Auto überfahren An der Ländtestrasse in Biel ist ein Hund nach einem Unfall mit einem Auto verstorben. Die Lenkerin des Fahrzeugs fuhr nach der Kollision weiter. Die Polizei sucht Zeugen. Carole Güggi

Die Hundehalterin lief mit ihrem Pinscher über den Fussgängerstreifen. (Symbolbild) Keystone

Am Sonntagabend ist ein Hund in Biel von einem Auto überfahren worden. Gemäss ersten Aussagen gegenüber der Polizei ist die Hundehalterin mit dem Pinscher zu Fuss vom Gymnasium her an den Fussgängerstreifen der Ländestrasse gekommen. Eine Frau fuhr mit einem grauen SUV auf dieser Strasse von der Innenstadt Richtung Seefels-Kreisverkehr. Im unteren Teil des Fussgängerstreifens kam es aus noch zu klärenden Gründen zum Zusammenprall mit dem Hund, der noch an der Unfallstelle verstarb. Die Lenkerin des Autos setzte die Fahrt fort.

Nun ermittelt die Kantonspolizei. Personen die Angaben zum Unfallhergang oder zum beteiligten Auto und der Lenkerin machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 33 227 61 11 zu melden.