Angriff in Flawil SG – Hund beisst Frau einen Teil ihres Ohrs ab Ein Hund hat eine 73-jährige Velofahrerin am Sonntag in Flawil SG schwer verletzt. Sie musste ins Spital gebracht und operiert werden. Es wurde eine Strafuntersuchung eröffnet.

Ein Kantonspolizist weist den Rettungsdienst ein. (Symbolbild) Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Ein American Pitbull Terrier hat in Flawil SG eine 73-jährige Frau in Flawil angegriffen und schwer verletzt. Der Hund biss ihr einen Teil eines Ohres ab, wie die Kantonspolizei am Dienstag in einer Mitteilung schrieb.

Die Frau musste mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht werden, wo sie operiert wurde. Das Veterinäramt des Kantons St. Gallen hat den sechs Jahre alten Hund beschlagnahmt.

Hund war zuvor angeleint und trug einen Maulkorb

Wie die Polizei weiter mitteilte, ist eine Strafuntersuchung eröffnet worden. Gemäss aktuellen Erkenntnissen habe sich das Tier von seiner 33-jährigen Begleiterin losgerissen. Gemäss ihren Angaben sei der Hund angeleint gewesen und habe einen Maulkorb getragen, von dem er sich offenbar befreit haben muss. Danach sei er auf zwei Velofahrende losgerannt und habe die 73-jährige Frau angegriffen.

Parallel zur Strafuntersuchung wird laut Mitteilung beim Pitbull Terrier eine Verhaltensüberprüfung durchgeführt. Daraus könnten Massnahmen gegen den Hund oder deren Besitzerin verfügt werden.

