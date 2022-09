Wo Emmental und Oberaargau schwächeln – Hügliges Hinterland kämpft gegen die Abwärtsspirale Eine Masterarbeit an der Uni Bern zeigt die Strukturschwäche vieler Emmentaler und Oberaargauer Gemeinden. Der Autor rät ihnen, geordnet zu schrumpfen. Stefan von Bergen

Schöne Aussicht, aber nicht so gute wirtschaftliche Aussichten: Blick von der dünn besiedelten Oberaargauer Gemeinde Ochlenberg über die Buchsiberge Richtung Jura. Foto: Thomas Peter (Archiv)

Zwei Ressourcen sind in Ochlenberg und in Röthenbach reichlich vorhanden: Wald und Fernsicht. Von der Oberaargauer Streusiedlung Ochlenberg aus, in den Buchsibergen bei Herzogenbuchsee gelegen, schweift der Blick weit bis zum Jura. Auf dem Chuderhüsi oberhalb des Oberemmentaler Dorfes Röthenbach bieten sich dem Auge spektakulär Eiger, Mönch und Jungfrau dar. Bei anderen Standortfaktoren aber schneiden die beiden hügligen Gemeinden im dünn besiedelten Hinterland weniger gut ab.