Huawei hat das ländliche Amerika fest im Griff

«Der Grund, weshalb wir unsere Kunden bedienen können, ist unser Kostenbewusstsein», sagt Joseph Franell, Chef von Eastern Oregon Telecom, einem kleinen Betrieb, der die Bauern in den endlosen Ebenen von Oregon bedient und wegen der Preise schon vor Jahren Huawei als Zulieferer gewählt hat. «Wenn wir einen Ford-Pickup haben können, werden wir sicher keinen Lamborghini kaufen», erklärt er die ausschlaggebende Differenz.

Auch für den Telecomanbieter Nemont im Agrarstaat Montana steht der Preis im Vordergrund. Nemont bedient eine Fläche von 36'000 Quadratkilometern, nahezu die Grösse der Schweiz. Dies erfordert Hunderte von Antennen und ein weites Netzwerk an Leitungen. Doch mit lediglich 11'000 zahlenden Kunden war das Budget schon vor 9 Jahren überaus eng, als Nemont eine Modernisierung des Netzes in Angriff nahm und dafür lediglich 4 Millionen Dollar zur Verfügung hatte.

Gepflügt, gesät und geerntet wird auf den weiten Flächen des Mittleren Westens mithilfe der mobilen Datenübertragung.

Zwar meldete die Regierung Obama Zweifel an Huawei an und machte geltend, die Chinesen könnten amerikanisches Know-how entwenden oder in die Computer von Unternehmen eindringen. Die Bedenken seien aber nicht sehr spezifisch gewesen, sagt Nemont-Chef Mike Kilgore.

Auch Montana-Senator Jon Tester habe nicht vom Kauf abgeraten. Huawei offerierte die Antennen und Router 20 bis 30 Prozent günstiger als die Konkurrenz, und Nemont griff zu. Seither hat das Unternehmen das Netzwerk weiter mit Huawei modernisiert und selbst einen Vertreter des staatsnahen chinesischen Konzerns in den Verwaltungsrat der Rural Wireless Association berufen. Huawei hat damit Platz genommen am Tisch jener Netzwerke, die das ländliche Amerika bedienen.

Schlaflose Nächte

Doch nun stellt das Importverbot der Regierung Trump die Ausbaupläne der ländlichen Anbieter infrage. «Wir haben keine Ahnung, was wir tun sollen», sagte Kilgore der «New York Times». «Es bereitet mir schlaflose Nächte.» Ohne Huawei müsse Nemont 50 Millionen Dollar mehr zahlen, schätzt Kilgore, und das könnte ihn zur Betriebsschliessung zwingen.