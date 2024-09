Darf ich während der Arbeit in die Physiotherapie? Was ist, wenn ich in den Ferien krank werde? Wie wehre ich mich gegen das schlechte Arbeitszeugnis? Haben Sie solche oder ähnliche Fragen, dann rufen Sie am Dienstag unsere Experten an von 16 bis 19 Uhr unter der Nummer 031 330 38 38. Auskunft geben Ihnen Jonas von Allmen, Bratschi, Alessa Itten, Bernlex Juristen, Lena Scheurer, Bracher & Partner.

Jonas von Allmen, Bratschi. Foto: PD