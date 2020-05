Übernachtungen in Bern – Hotels hoffen auf Meetings und Seminare Das Geschäft mit Auslandstouristen wird sich nach Ansicht von Berner Hoteliers noch lange nicht erholen. Einige hoffen auf einen Aufschwung beim Geschäftstourismus ab Herbst. Bernhard Ott , Theepan Ratneswaran

Prizeotel: Das grösste Hotel in Bern ist zurzeit geschlossen. Foto: Franziska Rothenbühler

Offiziell dürfen sie geöffnet haben. Faktisch sind aber viele Hotels geschlossen. So auch das Prizeotel, das grösste Hotel in Bern. Wann der eben erst eröffnete Betrieb in der Schönburg wieder aufgeht, ist nicht klar. Laut Cedric Maderer, Chef von Prizeotel Schweiz, müsse man die Entwicklung der nächsten Wochen abwarten. Für die Geschäftsentwicklung sieht er aber dunkelrot. «Im Geschäftsjahr 2020 kann es für viele Player in der Hotellerie nur um Schadenbegrenzung gehen.»