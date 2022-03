Gästezahlen 2021 – Hotellerie in der Stadt Bern erholt sich etwas Trotz anhaltender Coronapandemie sind die Übernachtungszahlen in der Stadt Bern 2021 leicht gestiegen. Sie liegen jedoch weiterhin weit hinter den Zahlen vor Ausbruch der Pandemie.

Die Hotellerie in der Stadt Bern hat sich vergangenes Jahr, trotz anhaltender Coronapandemie, etwas erholt. (Archivbild) Foto: Keystone/Lukas Lehmann

Die Hotellerie in der Stadt Bern hat 2021 deutlich mehr Gäste registriert als im Vorjahr. Die Zahlen liegen jedoch weiterhin klar hinter jenen vor Ausbruch der Corona-Pandemie.

Insgesamt 305'095 Gästeankünfte wurden 2021 registriert, wie Statistik Stadt Bern am Dienstag mitteilte. Das ist ein Plus von fast 42 Prozent. Die Zahl der Logiernächte stieg gar um fast 44 Prozent auf 506'398 an.

Doch auch 2021 war durch die Corona-Pandemie geprägt. Vor der Pandemie kamen jeweils fast eine halbe Million Gäste in Bern an und generierten über 820'000 Logiernächte.

Von den ausländischen Gästen stammten am meisten aus Deutschland und Frankreich sowie aus den USA und Italien, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Weit zurückgefallen sind während der Pandemie asiatische Länder wie China, Südkorea oder Japan.

In der Stadt Bern gab es im vergangenen Jahr 32 Hotels und Hostels. Sie stellten, unter Berücksichtigung der Öffnungstage der einzelnen Betriebe, durchschnittlich 2'237 Zimmer zur Verfügung.

SDA/tag

