Spanische Nierli, oder salopper: Munisecku, gehören in manchen Regionen zum kulinarischen Inventar. Foto: Christian Pfander

Im neuesten «Globetrotter-Magazin» lässt Ueli Schmezer in einem persönlichen Interview die Hosen runter. In der fünften Frage geht es um Hoden. Bereitwillig gibt der ehemalige SRF-Moderator über sein kulinarisches Griechenland-Erlebnis Auskunft: «Die Portion war klein, so klein, dass nur der Ehrengast am Dorffest – ich war damals Reiseleiter – davon kosten durfte. Das waren grillierte Hoden vom Geissbock.»