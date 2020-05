Kolumne «Mundart» – Hopp, Giele! Die aktuelle Lage bringt «Mundart»-Kolumnistin Renée Maria Bellafante auf irre Ideen. Wie wärs mit Eichhörnchen als Torjägern und Faultieren im Goal? Renée Maria Bellafante

Nume zum Säge: Mir fäut itz eigentlech bezüglech Sport grad rein gar nüt. Aber für die, wo das nid so isch, entspricht die C-Pouse natürlech meh weder e re pickuherte Faschtezyt. Vor luter Herrjee nimmt ds Fernseh auti Mätsche us em Archiv vüre u hie und da verzeut eine vo Formu eis u so, dass de Fans sicher fasch d Träne chöme.

Mir fäut nüt. I chas wunderbar mache, ohni das hysterische Gmöögg vo de Sportreporter u em stundelange Analysiere vo jedere Fuessbewegig. Item. I wett mer ja itz nid e Shitstorm vo der angere Liga zuezieh u drum giben i mer Müeh, es gwüssnigs Verständnis a Tag z lege. Chürzlech bin i uf mym Risiko-Gruppe-Spaziergängli am ne Schuttplatz verbycho – u wär secklet dert über e Rase? Es Eichhörnli!

Das het natürlech myni Fantasie grad la spriesse u i has brüehwarm em Gatte (dä ghört mytüüri zur angere Liga!) müesse go verzeue. Wüu me itz im Réduit irgendwie der Tag mues dürebringe, hei mer ds z Morge tüechtig usdeht u überleit, wi ne angere Mätsch chönnt usgseh. Ds Eichhörnli wär nämlech e super Schütteler. Tifig wi verruckt u we me nim es Nüssli i ds Gägegou leiti, würd das zu re Leischtig ufloufe, wo sech de no mänge e Schybe chönnt abschnyde. Es würd o nid a Bode chodere u Zyt verlüre mit Frisur richte – es würd eifach seckle, für zum Gou ufzschliesse.

Der Mitspiler Haas würd sech natürlech o nid la lumpe u mit syne Haagge ds Gägeteam totau z ungerobsi mache. Dene ihre Giraff, wo aube so blöd i re Grätschstellig vor em Gou steit u nid schnäu gnue vom Fläck chunnt, wär für di chlyne Fäger auso vernachlässigbar. Zuedäm het d Gägesyte wäreliwär im Gou? Ds Fuutier – i gloubes nid! Das het sech dert a der Latte ufghänkt u pfuuset fasch y ab däm Trybe uf em Platz. Hie und da chrauet es sech chly Auge us em Fäu, damit s nid so grüen isch wi der Rase. We der Bau chunnt, isch dä einewäg z schnäu, für dass sech dä verschlafe Gseu mögt ab der Stange abebewege u er winkt ihm höchschtens no müed hingenache. Es stört ne o nid, we ds Eichhörnli i sys Revier speedet, für ds Nüssli abzhole, wo der Trainer illegal dert deponiert het. Wes wider z rügg uf ds Fäud springt, chutzelets ds Fuutier no hurti am Rügge – u scho isch der nächscht Schuss o scho wider dinne.

S isch schnäu klar, weli Mannschaft gwinnt – nume, itz wird ds Eichhörnli vom Elefant us der Gägnermannschaft gfoult u mues use. A syre Steu träppelet der Igu yne. Cheibestarch zwar u tifig o, aber er het e grosse Nachteil: Jedes Mau, wenn ihm eine e gäbige Pass überespiut, machts Pffft – u der Bau isch flach. Da het me chly z weni überleit u ds Spiu träit natürlech massiv.

Uf disere Syte macht sech ds Rinozeross vor em Tor breit – da chunnt fasch kene meh düre. Vor Antenne obenabe, dert, wo der Storch sys Näscht uf der no nid erloubte G5-Spitze ersteut het, chlapperets 4-stimmig. Foul! Eis Gschnäder u Gchäder geit los – wüu dert obe si nid nume d Störch. Die heis nämlech erlickt u jede, wo vo dert der super Überblick uf ds Fäud wott, zaut e rächte Batze Ytritt. S brucht ke Fifa, die sy o scho uf guete Wäge…Item, mir wei nid grüble.

D Partie geit wyter. Me het der Fähler bezüglech Igu korrigiert u ds Gürtutier ygwächslet. Das isch öppis weniger wändig, het aber e fyni Nase u macht sy Job guet. Blöd isch widerum nume, dass es sech mängisch plötzlech zämerügelet – u de meine di angere, es syg der Bau u brätsches eifach i eis vo de Gou, je nachdäm, wäms haut grad über e Wäg rugelet. Chaos bricht us. Ds Publikum isch fasch nümme z ha. Wo du no ds Nashorn uf dä Rügeler zuestüret, wird’s em Schidsrichter z heiss – är weiss o nümm rächt, welem Bau dass er itz söu nacheluege u wele überhout der richtig isch – Spiuabbruch! Skandal! D Press füut Syte um Syte – ändlech öppis angers los aus C – Du, gloubsch es nid, i plange uf e erscht Mätsch!