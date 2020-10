Fazit

Die Berner dominierten das Spielgeschehen von der ersten Sekunde an, verzeichnen mittlerweile zur Pause rund 60 Prozent Ballbesitz und schlugen auch doppelt so viele Pässe wie der Gegner. Doch all diese Statistiken nützen bekanntlich nicht viel, denn auf der Anzeigetafel steht es immer noch 0:0. Ab der 30. Minute verbesserte sich das YB-Spiel nach vorne und es gab noch die eine oder andere gute Möglichkeit. Für die ersten drei Punkte muss da aber noch mehr kommen.