Après-Ski-Hochburg

Überliefert ist, dass in den WM-Orten Courchevel und Méribel zu später Stunde ziemlich die Post abgeht. Gefeiert wird ausgelassen - welch Kontrast zur letzten WM in Cortina, als die Strassen wegen Corona quasi leergefegt waren. Vor vier Jahren in Are gab es zwar das nervige Virus noch nicht, die Diskotheken jedoch mussten wegen Auflagen bereits vor 2 Uhr in der Früh schliessen.