Drei Jahre teilbedingt – Höflicher Bankräuber muss ins Gefängnis Die fünf Banküberfälle des Familienvaters waren von Rücksicht gekennzeichnet – trotzdem verurteilte das Gericht einen 44-jährigen Schweizer wegen räuberischer Erpressung.

Die Flucht im «Blauen Bähnli» wurde dem Mann am Ende zum Verhängnis. Bild: Stefan Anderegg

Er stellte sich vor den Überfällen geduldig in die Schlange, war kaum maskiert und bedankte sich beim Personal für das erbeutete Geld: Ein kurioser Bankräuber ist am Mittwoch in Bern zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden.

Die Taten gehen auf die Jahre 2017 und 2018 zurück. In Bankfilialen in Köniz, Bern, Ittigen und Worb erzwang er unbewaffnet die Herausgabe von insgesamt 57'000 Franken. Gefasst wurde er Ende 2018 in Worb, als er nach dem fünften Banküberfall mit dem «Blauen Bähnli» flüchten wollte.

Der Mann war auf den Überwachungsbildern gut erkennbar. zvg

Das Regionalgericht Bern-Mittelland verurteilte ihn wegen räuberischer Erpressung. Im Gefängnis absitzen muss er sechs Monate. Die Überfälle hatten für Schlagzeilen gesorgt, weil das Gesicht des Mannes auf den Überwachungsvideos gut erkennbar war und die Polizei trotzdem mehr als ein Jahr lang im Dunkeln tappte.

Vor Gericht beteuerte der 44-jährige Schweizer am Mittwoch, er bereue die Taten. Er sei damals arbeitslos gewesen und habe Geld gebraucht, um seine vierköpfige Familie durchzubringen.

( SDA /zec )