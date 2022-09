Die Nummer 1 im Hornussen – Höchstetten im Dauerhoch – und kein Tief in Sicht Seit ein paar Jahren sind die Berner der unangefochtene Dominator. Es deutet kaum etwas darauf hin, dass sich dies bald ändert. Ueli Moser

Stefan Studer (links) ist einer der bekanntesten Hornusser. Archivfoto: Markus Grunder

Die im Grenzgebiet Emmental-Oberaargau zwischen Kirchberg und Herzogenbuchsee beheimateten Höchstetten-Hornusser hamstern seit längerem Erfolge am Laufmeter: 2015 und 2018 Sieger des nur alle drei Jahre stattfindenden eidgenössischen Hornusserfestes (die Auflage 2021 fiel dann Corona zum Opfer), seit 2017 fünfmal in Serie Gewinner der Schweizer Mannschaftsmeisterschaft in der Nationalliga A und zudem viermal in Folge Rang 1 im Gruppenfinal – der Konkurrenz wurde zuletzt kein einziger wichtiger Titel mehr überlassen.