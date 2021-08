Corona-Pandemie – Höchste Übersterblichkeit seit über 100 Jahren Im Jahr 2020 starben in der Schweiz deutlich mehr Menschen als erwartet. Einzig die Spanische Grippe von 1918 forderte noch viel mehr Opfer, wie eine neue Studie zeigt. Nik Walter

Die Spanische Grippe von 1918 forderte weltweit rund 20 Millionen Opfer. In der Schweiz starben in jenem Jahr rund 50 Prozent mehr Menschen als erwartet. Foto: Keystone

Im Jahr 2020 starben in der Schweiz 75’570 Menschen, das sind gegen 9500 Personen oder etwa 14 Prozent mehr als erwartet. Damit war letztes Jahr die Übersterblichkeit höher als in den Pandemiejahren 1890 und 1957. Nur während der Spanischen Grippe 1918 lag der Wert mit knapp 50 Prozent noch deutlich darüber. Zu diesem Schluss kommt eine neue, noch nicht von Experten begutachtete Forschungsarbeit von Wissenschaftlern der Universitäten Zürich und Bern , in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Statistik (BFS).

Für ihre Studie stützten sich die Forscherinnen und Forscher auf monatliche Sterbezahlen, die bis ins Jahr 1877 zurückreichen. Als Vergleich zu den Schweizer Daten analysierte das Team zudem ähnliche Zeitreihen aus Schweden und Spanien. Diese Länder wurden ausgewählt, weil sie wie die Schweiz von den beiden Weltkriegen weitgehend verschont blieben. In den beiden Ländern zeigte sich das gleiche Bild: Sowohl in Schweden (9 Prozent) als auch in Spanien (17 Prozent) war die Übersterblichkeit 2020 so hoch wie nie mehr seit 1918.