Ganz neu sind sie, die hübschen Hocker «HIP HÖCK» der beiden Schweizer Designerinnen Sonnhild Kestler und Jasmin Grego. Ich habe für Sweet Home die ersten Exemplare in der Zürcher Boutique Thema Selection angeschaut.

«Die Hocker sind Sitzgelegenheit, Beistelltisch oder Skulptur in einem. Ähnlich einem farbigen Blumenstrauss ergänzen sie jeden Raum.» Jasmin Grego und Sonnhild Kestler

Während ich die Hocker ins Licht stellte und fotografierte, kamen bereits die ersten Interessenten in die Boutique. Ein junges Paar setzte sich auf alle Prachtstücke und wollte unbedingt schon einen der Hocker reservieren. Die erste Auflage der Hocker von 40 Stück wird dieses Wochenende in einem Lancierungsverkauf angeboten.

Sonnhild Kestler kreiert freundliche, lebensfrohe Textilien in einer «One Woman»-Manufaktur. Sie entwirft und entwickelt unter anderem Schals, Kleider, Shirts, Accessoires, Badetücher, Teppiche, Kissen und Stoffe, welche sie exklusiv in ihrem eigenen Shop im Shop bei Thema Selection verkauft. Ihre Werke sind mittlerweile weltberühmt und wurden sogar in der «New York Times» vorgestellt.

Für das Interior von Sol Heure, Bar und Restaurant in Solothurn, hat das Studio Grego die Möbel entworfen und dafür Stoffe von Sonnhild Kestler eingesetzt.

Jasmin Grego ist Architektin und betreibt zusammen mit Stephanie Kühnle das Architekturbüro Grego. Ihre Arbeit bezeichnet sie als Architektur von Innen. Die Spezialgebiete von Grego sind Architektur und Innenarchitektur für Objekte mit hohem Komplexitäts- und Detaillierungsgrad, anspruchsvolle Neubauten oder Umbauten in bestehender – oftmals historischer – Substanz, Hotels, Restaurants und Bars, Seniorenresidenzen, Gesundheitsbauten, Arbeitsräume und Privathäuser. Dazu gehören oft auch Sonderentwürfe für Möbel.

Jasmin Grego (links) und Sonnhild Kestler. Foto: Julien Vonier

Die Innenarchitektin Jasmin Grego und die Textildesignerin Sonnhild Kestler pflegen schon lange eine stille Freundschaft. Während des Lockdowns haben die beiden an einem gemeinsamen Projekt herumstudiert und sich entschlossen, eine Kollektion von Hockern zu entwerfen und zu produzieren.

Entstanden ist «HIP HÖCK», eine Hockerkollektion mit fünf Hockern in fünf Formen und drei Farben. Grego Architektur zeichnet in diesem Projekt für das Design und die Umsetzung der Produktion der Hocker. Die Polsterstoffe hat Sonnhild Kestler entworfen. «Für die Dessins habe ich mit vielen figürlichen und abstrakten Formen gearbeitet», erklärt Sonnhild. Die Polsterstoffe sind edle Jacquart-Gewebe, welche in einer Manufaktur in Belgien gewoben werden. Alle Dessins gibt es in drei Farben.

Die Schreinerarbeit wurde im Emmental gemacht und gepolstert wurden die Hocker im Aargau. «Die Vorstellung Sonnhilds, starke Entwürfe in den Raum zu bringen, hat uns schon lange gereizt. Unsere Idee ist, mit der ‹HIP-HÖCK›-Kollektion das Ornament auf Textil um eine weitere Form und Dimension zu ergänzen», erklärt Jasmin Grego die gelungene Zusammenarbeit.

«Unsere Hocker sind kompakte mobile Objekte und vielseitig einsetzbare, kleine Kameraden.» Jasmin Grego und Sonnhild Kestler

