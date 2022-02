Rekordmann Simon Ammann - Hoch geflogen und abgestürzt – jetzt tanzt er den letzten Tango

Olympia in Peking: 7 Winterspiele mit Simon Ammann – Hoch geflogen und abgestürzt – jetzt tanzt er den letzten Tango Kein Schweizer hat häufiger an Olympischen Spielen teilgenommen als der Toggenburger. Und kaum einer erlebte so viele Hochs und Tiefs. Eine Reise über 24 Jahre. Christian Brüngger

Rekordteilnehmer und Vierfachsieger: Simon Ammann und eine seiner Goldmedaille von den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver. Foto: Alessandro Della Bella (Keystone)

Er ist ein Tausendsassa: Bislang teilte sich Simon Ammann mit Christine Stückelberger den Platz im Schweizer Olymp – dem der meisten Teilnahmen. Nun ist der 40-Jährige nicht nur gemessen an vier Olympiatiteln der erfolgreichste Schweizer Olympionike (zusammen mit Dario Cologna), sondern dank seiner siebten Spiele auch der teilnahmefreudigste, es ist sein finaler Coup. Darum steht am Sonntag für ihn noch einmal ein Springen auf einer Olympia-Normalschanze an (Qualifikation ist am Samstag).