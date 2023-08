Hitzetage in Bern – Hohe Temperaturen sorgen für Dichtestress an der Aare Bern erlebt gerade die heisseste Augusthälfte seit 80 Jahren. Das lockt zum Feierabend halb Bern an die Aare. Vom Andrang zeugen auch extreme Ansammlungen von Publibikes.

Am Wochenende kommen Gewitter und es kühlt ab: Bis dahin bleibt die Aare zwischen Eichholz und Marzili dicht bevölkert – so wie hier am Mittwochabend. Video: Berner Zeitung/Der Bund

Wer in Bern diese Tage eine Abkühlung in der Aare sucht, lässt sich gewissermassen zwei Mal treiben: einmal mit der Menschenmenge flussaufwärts – und dann mit der Strömung wieder runter.

Die Hitzewelle hat die Stadt Bern fest im Griff – so wie die ganze Schweiz. Seit 80 Jahren war keine zweite Augusthälfte so heiss wie dieses Jahr. Kein Wunder, dass es nach dem Feierabend massenweise Menschen an die Ufer der kühlenden Aare zieht.

Dichtstress in der Aare und beim Schönausteg bei Bern. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Bevor es am Wochenende Gewitter gibt und die Temperaturen wieder deutlich zurückgehen, waren wir am Mittwochabend mit Kamera und Drohne am Aareschwumm-Hotspot zwischen Eichholz und Marzili. Unser Video zeigt den Dichtestress an der Aare.

Vom Dichtestress zeugen auch die Fahrräder des Leihveloanbieters Publibike. Bei der Verleihstation Camping Eichholz kommt es zu ausserordentlichen Ansammlungen von Fahrzeugen, sagt Céline Noguera, Verkaufsleiterin bei Publibike.

«Die Situation ist im Moment extrem in Bezug auf die Anzahl Fahrten, welche ins Eichholz gehen», sagt Publibike-Verkaufsleiterin Céline Noguera. Foto: Raphael Moser

Auffällig dabei ist, dass mehr Fahrräder abgestellt als ausgeliehen werden. Das lässt vermuten, dass einige vom Marzili oder aus der Innenstadt zum Eichholz fahren, das Velo abstellen und dann die Aare herunterschwimmen. «Die Situation ist im Moment extrem in Bezug auf die Anzahl Fahrten, welche ins Eichholz gehen», sagt Noguera.

In den letzten 7 Tagen sind 1372 Fahrten ins Eichholz gegangen, 196 pro Tag, 77 Prozent davon E-Bikes. In der gleichen Zeit sind nur 694 Fahrten vom Eichholz-Publibike-Verleih gestartet, 99 pro Tag. Fast nur E-Bikes fahren weg, es sind 94 Prozent der ausgeliehenen Fahrräder.

Das führe laut Noguera dazu, dass die Angestellten von Publibike ungefähr 100 «normale» Velos pro Tag abtransportieren und in der Stadt verteilen müssen. Bei den E-Bikes hingegen ist das fast nicht der Fall, da sie vom Eichholz aus weiter genutzt werden und wieder in den Umlauf kommen.

Das Publibike-Team hat vier Fahrzeuge mit einer Kapazität von jeweils 13 Fahrrädern und ein Fahrzeug, das ungefähr 26 Publibikes transportieren kann. «Für die 100 Velos nur im Eichholz benötigen wir etwa vier bis sechs Fahrten pro Tag.» So verteilen die Angestellten die Velos wieder in der Stadt.

Gesprächsstoff – der Podcast von «Bund» und Berner Zeitung Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

mob/rmo

Fehler gefunden?Jetzt melden.