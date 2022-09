Fast 70 Prozent höher als 2021 – Hitzesommer führt zu Gästerekord in Berner Bädern Das «Weyerli» und die Ka-We-De in Bern konnten diesen Sommer so viele Besucher wie nie empfangen. Leicht unter Rekord lagen das Lorrainebad und das Wylerbad.

Das sanierte Berner Freibad Weyermannshaus zog viele Besucherinnen und Besucher an. Foto: Enrique Muñoz García

Die Stadtberner Freibäder haben diesen Sommer einen Gästerekord erzielt. Mit etwas über 1,66 Millionen Eintritten bis Ende August verzeichnen sie einen Fünftel mehr Eintritte als im bisherigen Rekordsommer 2015.

Das teilte die Stadt Bern am Donnerstag mit. Gross war der Zustrom insbesondere im Marzilibad, das von den rekordhohen Aaretemperaturen profitierte. Fast 890'000 Gäste wurden gezählt.

Auch das sanierte Freibad Weyermannshaus übertraf mit gut 363'000 Eintritten die Zahlen von 2015, ebenso die Ka-We-De mit knapp 48'000 Gästen. Leicht darunter lagen das Lorrainebad mit 41'000 und das Wylerbad mit 205'000 Eintritten.

Im Vergleich zum Vorjahr lagen die Eintritte in den Berner Freibädern um fast 70 Prozent höher. 2021 war allerdings ein besonderes Jahr: Das wechselhafte Wetter im Hochsommer, das Aare-Hochwasser und die Sanierung des «Weyerli» wirkten sich negativ auf die Gästezahlen aus.

Die Badi-Saison endet dieses Jahr in Bern am 18. September, ebenso wie in Langenthal. Auch dort erwartet das Schwimmbad einen neuen Gästerekord, wie die Gemeinde Anfang Woche mitgeteilt hatte. Die aktuelle Bestmarke stammt aus dem Jahr 2009.

SDA/zec

