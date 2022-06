Hagel und Sturmböen möglich – Hitze geht heute mit heftigen Gewittern zu Ende Mit dem astronomischen Sommerbeginn endet die Hitzewelle und es folgen kräftige Unwetter über Bern, Zürich und der Ostschweiz. Bis zum Wochenende bleibt es schwülwarm.

Der Dienstag brachte bei recht sonnigem Wetter nochmals verbreitet 30 Grad, wie Meteonews berichtet. Allerdings müsse im Laufe des Nachmittags in den Bergen und am Abend dann auch im Flachland mit teilweise kräftigen Gewittern gerechnet werden. Damit endet am Tag des astronomischen Sommerbeginns die seit Ende letzter Woche andauernde Hitzewelle.

Die Gewitter hätten «durchaus das Potenzial, dass sie kräftiger ausfallen und neben Starkregen lokal auch Hagel und in der Nähe von Gewittern Sturmböen bringen können», schreibt Meteonews. Wo die Gewitter am kräftigsten ausfallen werden, sei noch nicht klar, «rein von den Gewitternparametern her ist aber die Ostschweiz am Abend am meisten gefährdet.

Das Bundesamt für Meteorologie Meteo Schweiz warnt derzeit vor heftigen Unwettern der Stufe 3 in weiten Teilen des Kantons Graubünden. Die Warnstufe 3 bedeutet, dass Gefahr droht durch plötzliche Flutwellen in Bächen, umstürzende Bäume, Hangrutsche, Hagel und Blitzeinschlägen. Es kann zu Überflutungen kommen, der Strassen- und Schienenverkehr wird möglicherweise eingeschränkt.

Der Regenradar von Meteo Schweiz zeigt ab 20 Uhr starke Niederschläge über den Kantonen Bern und Solothurn, diese Zellen ziehen dann bis 22 Uhr weiter über den Aargau, Zürich und Schaffhausen in Richtung Bodensee.

Von Mittwoch bis Freitag erwartet Meteonews dann unbeständiges Wetter mit Schauern und Gewittern, nur am Donnerstag dürfte es vorübergehend weniger Regengüsse und Gewitter und dafür mehr Sonne geben. Dazu erreichen die Temperaturen schwülwarme Werte zwischen etwa 26 und 29 Grad, im Süden am Donnerstag noch etwas mehr.





