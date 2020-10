Wahlen in Muri – Historische Niederlage für die Bürgerlichen Erstmals überhaupt zieht eine Grüne in die Muriger Exekutive ein. Für FDP und SVP endet die jahrzehntelange Vorherrschaft. Und auch im Parlament ist die bürgerliche Dominanz vorbei. Mathias Streit

Der neue Muriger Gemeinderat (von links): Gemeindepräsident Thomas Hanke (FDP), Carole Klopfstein (Grüne), Gabriele Siegenthaler Muinde (Forum), Beat Wegmüller (SP), Martin Häusermann (Forum), Stephan Lack (FDP) und Markus Bärtschi (SVP). Foto: Barbara Héritier

In Muri kommt es zu einer politischen Zeitenwende. Erstmals in der Geschichte der Gemeinde wird diese nicht mehr von einer bürgerlichen Mehrheit regiert. Sowohl im Gemeinderat wie auch im Parlament verlieren die FDP und die SVP ihre Vormachtstellung. Strahlende Sieger sind hingegen die Grünen um Präsidentin Carole Klopfstein. Die 28-jährige Studentin holt für ihre Partei überraschend einen Sitz in der Exekutive. Weil gleichzeitig auch die lokale Mittepartei Forum um einen Sitz zulegt, bildet Mitte-links neu die Mehrheit im siebenköpfigen Gemeinderat. Für das Forum wurde die Rechtsanwältin und Glücksforscherin Gabriele Siegenthaler Muinde neu gewählt.