Bern braucht gute Sportanlagen

Bern soll zur Sportstadt der Schweiz werden, hielt der Gemeinderat im Oktober 2009 in seiner «Strategie Bern 2020» fest: Es werde eine «ausreichende Zahl an vielfältigen Sportanlagen» zur Verfügung stehen. Doch 2020 sieht die Realität anders aus, als sie sich der Gemeinderat vor elf Jahren ausgemalt hat. Die notfallmässige Schliessung des Eisfeldes Weyermannshaus mitten in der Hochsaison ist nur die Spitze des Eisbergs. Vor fünf Jahren kam eine von der Stadt in Auftrag gegebene Studie zum Schluss, dass mehr als die Hälfte der Sportanlagen in «schlechtem oder sehr schlechtem» Zustand seien. Bis 2025 müsse die Stadt eine Milliarde Franken in die Sanierung ihrer Immobilien stecken.