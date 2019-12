Antidepressiva werden zu Unrecht verteufelt

Angesichts der Vielfalt der zu lösenden Probleme ist immer noch die persönliche Erfahrung des Arztes und Therapeuten ausschlaggebend. Und hier stimmen die Behauptungen über die angebliche Nutzlosigkeit der Antidepressiva mit den langjährigen Erfahrungen in der Praxis nicht überein. Und: Es wird ja nicht nur behauptet, die Antidepressiva seien wirkungslos, sondern sie hätten dazu noch gefährliche Nebenwirkungen. Nicht ganz zufällig sind es vor allem die Psychologen, welche die medikamentöse Behandlung von Depressionen und Ängsten – immer gestützt auf Studien – kritisieren, als ob nur Psychotherapie allein eine richtige und verantwortungsvolle Behandlung wäre.

Was die Diagnose «Depression» anbelangt, so ist gegenüber der oft – auch von ärztlicher Seite – gehörten Behauptung, Depression sei eine «Krankheit wie jede andere, vergleichbar z.B. mit Diabetes», eine Richtigstellung angebracht. Eine Depression ist trotz grossem Leidensdruck keine «Krankheit», sondern ein krankhafter Zustand, der gemäss dem internationalen ICD-Manual als «psychische Störung» bzw. «Episode» bezeichnet wird. Bei dieser Zuordnung werden keine ursächlichen oder zumindest erklärenden Faktoren berücksichtigt. Dies würde aber ein echter Krankheitsbegriff zwingend voraussetzen. Da in der Psychiatrie bis heute eine medizinische Krankheitslehre fehlt, lassen sich krankhafte Zustände lediglich beschreiben. Deshalb spricht man in der Psychiatrie in der Regel von «Störungen» und nicht von «Krankheiten». Die statistischen Studien über diese «konstruierten Krankheiten» und deren Behandlung sind dann genauso schlecht wie die Daten ungenau sind, auf die sie sich stützen. Auf den ersten Blick scheinen die Studiendesigns allerdings immer klar zu sein: zwei Gruppen von Patienten mit z.B. «gleichen» depressiven Symptomen werden mit der Wirksubstanz bzw. mit einem Scheinmedikament behandelt. Das Resultat wird dann verglichen, und es entsteht eine vermeintlich objektive Aussage über die «Wirksamkeit» einer Substanz. Dabei werden die ursächlichen Hintergründe der Symptome – und damit der wichtigste Prognosefaktor – in der Regel gar nicht einbezogen und berücksichtigt: Die Veranlagung, die Persönlichkeitsmerkmale und der Charakter, die Lebens-, Beziehungs- und Arbeitssituation sowie die Biologie des Gehirns sind bei jedem Depressiven anders. Trotz all dieser Variablen wird dann die Studie so ausgewertet, als ob nur zwei Faktoren bestimmend wären: eine sogenannte Krankheit und die Einwirkung eines Medikaments. So kann dann «herausgefunden» werden, dass Antidepressiva «statistisch belegt kaum helfen» oder Suizide «verursachen» usw.

Es ist zu befürchten, dass sich eine derart eingeengte Forschung dereinst als Irrweg herausstellen könnte. Zumindest ist es heute längst evident, dass sich weder die tägliche psychiatrische Praxis noch die Politik unhinterfragt nur auf Studien allein verlassen sollten. Aus vielen langjährigen Erfahrungen ist längst bekannt, dass Antidepressiva bei einem Drittel der Patienten gut, bei einem Drittel genügend und nur bei einem Drittel nicht wirken. Und längst bekannt ist auch, dass Nebenwirkungen zwar recht oft auftreten, diese aber selten schwer sind. Auf diese Erfahrungen können sich die Patienten nach wie vor verlassen, wenn ihnen der Arzt ein Antidepressivum verschreibt. Der Verzicht auf eine rechtzeitige medikamentöse Behandlung kann das Chronischwerden einer Depression begünstigen, weil dann depressive Gedankengänge unnötig lange ins Gehirn «einprogrammiert» werden – wie es eigentlich auch die Psychologen wissen müssten.

Matthias Neuenschwander ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH mit eigener Praxis in Bern.