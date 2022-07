Spitalzentrum Biel baut aus – Hinter dem Bahnhof wird künftig operiert Für kleinere Operationen muss man in Biel künftig nicht mehr ins Spitalzentrum. Dieses plant hinter dem Bahnhof ein grosses Ambulatorium.

Das besprayte Gebäude an der Aarbergstrasse soll einem Neubau weichen und als Ambulatorium genutzt werden. Foto: Samuel Jaggi

Vorerst sieht an der Aarbergstrasse hinter dem Bahnhof in Biel noch nichts nach Spital aus. Früher war hier das «Limelight Spa». Ab Mitte August wird in diesen Räumen operiert. Das Spitalzentrum Biel (SZB) plant hier ein ungewöhnliches Spital. Oder genauer: einen Trakt eines grösseren ambulanten Spitals rund um den Bieler Bahnhof.

Michael Stettler ist der künftige Leiter des neuen ambulanten Operationszentrums SZB am Bahnhof. Alles, was man ambulant machen könne, bringe man hier unter, sagt Stettler. Arthroskopie an Knie oder Schulter, kleinere gynäkologische oder chirurgische Eingriffe, Operationen an Hand, Fuss und Auge. Eher unüblich ist, dass die Operationssäle nicht tief ins Innere eines Spitalgebäudes versenkt wurden, sondern an die Bernstrasse angrenzen. Von dieser Strasse fällt Tageslicht in den Saal, sie könnte aber auch den Operationssaal erschüttern lassen. Aufgrund dieser speziellen Lage ist der Boden gefedert.

Die Lage des ambulanten Operationszentrums ist mit ein Grund, warum Kristian Schneider, Direktor des SZB, ins Schwärmen gerät. Wir sind am höchsten Punkt über Biel, im Verwaltungsgebäude des Spitals, und die Lage – sie wäre eigentlich bestechend. Hier donnern keine Lastwagen vorbei, und man sieht den See, die Alpen, im Rücken grasen ein paar Schafe am Waldrand. Aber die Hinfahrt ist schwierig. Ambulanzen müssen sich durch enge Strassen quälen, steil bergauf. Auch das Personal, das von weither kommt. Für Schneider ist klar: «Für das ambulante Angebot müssen wir an den Bahnhof.»

Spital statt Jugendhaus

Doch der neue Operationssaal ist nur ein Teil des Projekts. Was bisher nicht bekannt war: Die Fläche soll von 3700 auf rund 12’000 Quadratmeter verdreifacht werden. Auf welchem Raum, will Schneider auf Anfrage nicht verraten. Diese Zeitung weiss aber: Es handelt sich um die Parzelle direkt hinter dem Bahnhof, auf der lange das X-Project angesiedelt war. Heute wird hier nach wie vor ein Jugendhaus betrieben, jüngst hat sich das Autonome Jugendzentrum (AJZ) mit seinem Provisorium hier einquartiert.



Michael Stettler im Aufwachraum des neuen Operationszentrums hinter dem Bahnhof. Foto: Raphael Schaefer

Dieses alte, von unten bis oben mit Graffiti überzogene Gebäude soll einem Neubau weichen. Zuvor hatte bereits der Touring-Club Schweiz (TCS) dort ein Hochhaus geplant, sich aber wieder zurückgezogen. Danach war es ein paar Jahre still um das Gebäude – die Zwischennutzung wurde verlängert. Nun soll hier unter anderem für das Spitalzentrum Biel gebaut werden. Ein Gebäude, das die zusätzlichen gut 8000 Quadratmeter beherbergen soll, die das Spital an den Bahnhof verlegen will.

Ärztemangel am Waldrand

Zwar verliert Biel sein Spital an Brügg – aber wichtige medizinische Leistungen sollen der Stadt erhalten bleiben. Der Trend geht dahin, Patienten wenn immer möglich nicht mehr ins Bett zu legen. «Eine rasche Mobilisierung ist wichtig», so Schneider. Zudem berge ein Aufenthalt im Spital immer höhere Risiken als eine ambulante Behandlung. «Wenn ich persönlich in Zukunft eine OP machen muss, werde ich immer fragen, ob ich das ambulant machen kann.»

Was aber geht alles ambulant? Das neue Operationszentrum soll beweisen: sogar Operationen. Daneben sollen auch eine Onkologie, eine Traumatologie, eine Chiropraktik, eine grosse Dialysestation und ein Zentrum für Erkrankungen des Bewegungsapparats entstehen. Ein kleines Bahnhofsspital also, in dem man chronisch Kranke ambulant betreuen kann.

Erprobt hat das SZB den Standort am Bahnhof Biel mit einem Zentrum für Endokrinologie und Diabetologie. Da habe der Standort seine Trümpfe ausgespielt, so Schneider. Spezialisierte Fachkräfte seien schwer zu finden. Das sehe mit der Lage am Bahnhof aber anders aus, da könnten die Fachkräfte von Basel, von Lausanne kommen. «Mit einer Stunde Zugfahrt haben wir einen ganz anderen Rayon, um Spezialistinnen und Spezialisten für diese Stadt zu interessieren», sagt Schneider.

Kein Kapital in Beton binden

Das alles klingt sehr gut, aber rechnet es sich auch? Hier könnte aus einer Schwäche von Biel eine Stärke werden. Bahnhofslagen sind selten günstig. In Biel ist das – im Vergleich zu anderen Schweizer Städten – anders. Und hier wittert Schneider seine Chance. Damit ein solches Spital um den Bahnhof möglich werde, müssten wir allerdings umdenken, was die Finanzierung angehe, so Schneider. Der Kanton habe seine Spitäler zwar gut mit Eigenkapital ausgestattet. «Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, Eigenkapital in Beton zu binden», so Schneider. Sein Kerngeschäft sei nicht, eine Immobilie zu betreiben, sondern Pflege, Diagnostik und Therapie anzubieten. Für Ersteres brauche es Investoren, das gehe gar nicht anders. Schneider: «Ich kann und will das Postgebäude nicht kaufen.» In Letzteres aber, den Innenausbau, die Fachkräfte, müsse das Spital seine finanziellen Kräfte stecken.

Damit sich das rechne, müssten sie ökonomisch arbeiten. Die Preise für ambulante Leistungen seien gut. Und er beschwichtigt, es gehe dem Spitalzentrum nicht um Gewinnmaximierung. «Ich habe keinen Aktionär, der noch eine Dividende erwartet.» Aktionäre sind der Kanton Bern sowie die Stiftung Wildermeth mit 0,25 Prozent Anteil. Eine indirekte Dividende erhofft sich Schneider aber vor allem für die Region. Ein Spital am Bahnhof, das könnte nebst dem Quadratmeterpreis ausschlaggebend sein, weshalb jemand hierher ziehe.

Vorerst ist Schneiders «Gesundheitshof» vor allem noch ein Bahnhof. Und im ehemaligen X-Project wird, solange sich der Chessu im Umbau befindet, erst einmal noch gefeiert. Aber wenn im August die ersten Patientinnen und Patienten durch die Türen des ambulanten Operationszentrums hinein- und auf eigenen Füssen wieder hinausgehen, wird in Biel eine erste Weiche in Richtung «Bahnhofspital» gestellt worden sein.

