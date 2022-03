Aufregung um Melanie Molitor – Hingis’ Mutter wollte russische Kinder aus ihrer Tennisschule ausschliessen Eine SMS an Eltern hat diese schockiert: Sie sollen ihre Kinder zu Hause behalten, falls sie russische Bürger sind. Molitor sagt, sie habe die Kinder nur schützen wollen. René Hauri René Stauffer

Sorgt mit einer SMS für Unmut: Melanie Molitor. Foto: Sebastien Anex

Es herrschen Ungläubigkeit und Empörung unter den in der Schweiz lebenden Russen. Der Grund: In Windeseile hat diese Woche bei vielen von ihnen eine SMS die Runde gemacht. Absenderin: Melanie Molitor, Mutter der Schweizer Jahrhundert-Tennisspielerin Martina Hingis, Inhaberin einer Tennisschule in Wollerau.