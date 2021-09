Neuer Gedichtband – Hinein ins atomare Endlager, hinauf zu den Wolken Der Berner Martin Bieri ist ein Landschaftslyriker der besonderen Art. In «Unentdeckte Vorkommen» macht er Besuche untertags und verzichtet mitunter auch auf Bodenhaftung. Alexander Sury

Einen Un-Ort besichtigen. Verschiedene Endlagerbehälter für radioaktives Material, die in Finnland benutzt werden. Foto: Beat Mathys

Zum Beispiel Onkalo, ein Endlager für hoch radioaktive Abfälle auf der finnischen Insel Olkiluoto. Seit 2004 im Bau, soll die Anlage 2120 verschlossen und dann für 100’000 Jahre nicht mehr geöffnet werden. «Aber Onkalo war kein Ort. / Erst Plan, dann Bohrung, / Tat wie noch keine, ein Tal / im alten Innern der Jahrhunderte.» Der Berner Lyriker Martin Bieri erforscht in seinem neuen Gedichtband «Unentdeckte Vorkommen» unter anderem diesen Un-Ort. Da erzählt man sich im Gedicht «Legenden», wie man beim Bohren plötzlich auf das stossen könnte, was man dort eigentlich erst lagern will. Ein Witz ist es, der kursiert in den Büros und unter den Arbeitern: «Dass das erste, was sie fänden / stellten sie sich also vor, / ein Kanister wäre, identisch / mit den unseren, kupfern, / unberührt bis zu diesem Moment: strahlendes Material.»