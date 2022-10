Franzose im Probetraining – Hilft Langnau ausgerechnet der böseste Spieler der Liga? In dieser Woche trainiert Floran Douay mit den SCL Tigers. Der grossgewachsene Stürmer lässt gerne seine Fäuste sprechen. Philipp Rindlisbacher

Schwingen auf Eis: Floran Douay (links) balgt sich letzte Saison mit Chris DiDomenico. Foto: Keystone

In Langnau darfs «es Bitzeli mehr si». Ein wenig mehr Punkte, ein wenig mehr Tore, sicher auch ein wenig mehr Spieler. Das Kader ist eher schmal, daher mangelt es am internen Konkurrenzkampf. Und so erstaunt es nicht, haben die SCL Tigers einen Angreifer zum Probetraining eingeladen: Florant Douay absolviert in dieser Woche die Einheiten mit dem Tabellenschlusslicht in der Ilfishalle.

Douay hat in diesem Herbst schon die eine oder andere Reise hinter sich gebracht. Der 27-Jährige gehört Lausanne, in der Stürmer-Hierarchie der Waadtländer rutschte er während der Vorbereitung jedoch ziemlich weit nach hinten. Daher wurde der Franzose, der dank einer Schweizer Spiellizenz das Ausländerkontingent nicht belastet, zunächst in die Heimat nach Grenoble ausgeliehen. Mit Frankreichs Meister bestritt er vier Partien in der Champions League. Nach einigen Einsätzen mit Lausanne wurde er leihweise ans zweitklassige Sierre abgegeben. Doch Douay sieht seine Zukunft in der National League und will sich in Langnau aufdrängen, Lausanne wäre dem Transfer kaum abgeneigt.

Böse, aber nicht wirklich torgefährlich

In Sierre vermochte Douay gemäss Sportchef Christophe Fellay zu überzeugen. «Er ist physisch sehr stark, seine Präsenz bringt einem Team sicher etwas.» Der Nationalspieler, der zweimal für eine Weltmeisterschaft nominiert worden ist, misst 198 Zentimeter und wiegt 90 Kilo. Er ist auch schon als Rumpelstürmer bezeichnet worden, weil er äusserst hart spielt und auch schon mehrmals gesperrt worden ist, aber eben nicht sonderlich viel Torgefahr ausstrahlt.

Gross und kräftig: Floran Douays Stärke ist die Physis. Foto: Keystone

Letzte Saison war Douay gemeinsam mit Zugs Jan Kovar der meistbestrafte Akteur der Liga (94 Strafminuten), keiner kassierte mehr Fünf-Minuten-Ausschlüsse (4). Er würde die Tigers gewiss böser und furchteinflössender machen, ihnen womöglich auch mehr Respekt verschaffen. Die offensive Kreativität aber liesse sich mit seinem Zuzug kaum steigern. Mehr als sieben Treffer pro Saison hat er nie erzielt.

Die Tigers wiederum erzielen derzeit lediglich 1,5 Tore pro Partie, mit jener Ausbeute ist es eine Herkulesaufgabe, das Punktekonto zu erhöhen. Es könnten weitere Angreifer ins Probetraining eingeladen werden. Ein Kandidat könnte U-20-Nationalspieler Keanu Derungs sein, der bei Servette einen schweren Stand hat.

Philipp Rindlisbacher ist seit 2008 für Tamedia tätig. Er fungiert als Vorsitzender des Berner Sport-Teams sowie als Stellvertreter der Ressortleitung. Zudem begleitet er den Ski-Zirkus vor Ort und aus der Ferne, berichtet über Eishockey und den Schwingsport. Mehr Infos

