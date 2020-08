Gedanken zu einer Sommerplage – Hilft Donald Trump gegen Wespen? Was Wespen wirklich vertreibt. Und welche von ihnen das Zeug zum Spion haben. Céline Graf

Süsses wie diese Nektarine zieht Wespen besonders an. Foto: Keystone

Unsere Getränke schimmerten in warmen Farbtönen. Sie schienen nochmals bekräftigen zu wollen, was für ein schöner Sommertag es war, der nun in einen schönen Sommerabend überging. Gerade hatten wir eruiert, wie vollkommen entschleunigend diese Ferien daheim doch seien, mit den Ausflügen zu unseren Bergen, Museen und Seen, die keiner langen Vorplanung bedürfen, und den spontanen Grillabenden auf unseren Balkonen, bei denen sogar genügend Zeit für die aufwändigen Marinaden bleibt.