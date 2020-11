Frage: Ist das nicht eine unfaire Behandlung?

Ein Journalist hakt nach, ob es denn fair sei, wenn etwa ein Hotel in einem Kanton unterstützt werde, in einem anderen aber nicht. Maurers Replik: «Es wird unterschiedliche Lösungen in den Kantonen geben, das ist so. Doch dahinter werden strategische Überlegungen stehen. Wir kommen damit vom Gedanken weg, einfach flächendeckend Unterstützung anzubieten.»