Flut im Westen Deutschlands – Hilflos zwischen Trümmern Das Hochwasser bringt sogar die Retter samt ihrer modernen Technik an ihre Grenzen. Noch immer gehen Notrufe bei ihnen ein. Eindrücke aus dem Katastrophengebiet. Benedikt Müller-Arnold , Jana Stegemann aus Erftstadt

Videos zeigen das Ausmass der Verwüstung im Westen Deutschlands. Video: AFP, Storyful, Tiktok

Als die Flut am Donnerstag nach Blessem kam, hatten die Menschen nur wenig Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen. Die braunen Fluten rissen alles mit, was ihnen in den Weg kam: Menschen, Häuser, Autos, Strassen. Blessem ist ein Stadtteil von Erftstadt, 40 Kilometer von Köln entfernt.

Südlich von Blessem war nach tagelangem Starkregen und dem Zufluss aus der Eifel der ortsnahe Fluss Erft aus seinem Bett getreten. Durch die Wassermassen wurden einige Häuser unterspült. Luftbilder zeigten gigantische Erdrutsche. Menschen wurden in ihren Autos auf überschwemmten Strassen eingeschlossen. Häuser verschwanden in den Fluten. Die Bilder aus Nordrhein-Westfalen sind apokalyptisch.