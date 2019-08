Hierhin fliegt die Schweiz

Wer aus der Schweiz nach London fliegen will, hat es gut. Täglich fliegen Dutzende Maschinen in die englische Hauptstadt. Das ist kein Wunder: Die Metropole ist beliebt bei Fluggästen in der Schweiz.

Seit drei Jahren weist der Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr Litra in seinem Jahresbericht auch die Topdestinationen für Flüge aus der Schweiz aus. Unangefochten an der Spitze steht jeweils London. Und das nicht nur vom Flughafen Zürich, sondern auch von Basel und Genf aus. 2018 flogen über 5 Millionen Passagiere in die englische Stadt. Allein vom Flughafen Genf waren es fast 2,5 Millionen.