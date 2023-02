Energieschleuder Baustelle – Hier wird viel warme Luft produziert In Münchenbuchsee sorgt eine Baustelle mit Aussenheizung bei Anwohnern für Kopfschütteln. Aber alles ist legal, selbst in der Energiekrise. Hans Ulrich Schaad

Die Baustelle der Strahmmatte ist mit Plastik eingepackt. Drinnen wird geheizt. Foto: Adrian Moser

Die Überbauung Strahmmatte in Münchenbuchsee wird in den höchsten Tönen gelobt. Die Nachhaltigkeit werde grossgeschrieben, heisst es auf der Internetseite der Investorin Bonainvest. Die Wohngebäude würden nach modernsten ökologischen Richtlinien in einer nachhaltigen Bauweise erstellt. Es ist von hochwertigen Materialien, energieeffizienten Haushaltsgeräten sowie dem Anschluss an den Wärmeverbund die Rede. Alles zusammen in Münchenbuchsee, mit dem Label Energiestadt.