Tagestipp: die Berner All-Star-Band Colibri – Hier wird scharf geschossen Die einstige Begleitband von Timmermahn nennt sich nun Colibri, vereint einiges an Berner Musikprominenz und schiesst gern auf neuzeitliche Flugobjekte. Ane Hebeisen

Einst begleitete die Gruppe Colibri unter dem Namen Los Hobos den Geschichtenerzähler Timmermahn. Foto: zvg

Liest man sich durch die Biografien der Gruppe Colibiri, dann klingt das wie ein Exkurs in die Geschichte des Berner Rock – oder was man lange Zeit darunter verstand. Denn mit rustikaler Lederjacken-Rockmusik haben alle vier Beteiligten natürlich nichts am Hut, eher mit den wertvollen Nebenprodukten derselben.

So ist Disu Gmünder im richtigen Leben Gitarrist von Patent Ochsner, bei Colibri greift er aber auch gern zur Oud oder zum Akkordeon. Nicole Wiederkehr – die Frontfrau der Band – hat unter vielem anderen einst bei Züri West im Background-Chor mitgewirkt.

Chrigu Rechsteiner wiederum wurde von Stiller Has, Polo Hofer, Baschi oder Stop the Shoppers ins Studio geordert, während Rolf Huwyler einst bei Pünktchen & Anton dem Avantgarde-Funk gefrönt oder bei Smartship Friday das Schlagzeug bedient hat.

Und alle waren sie ehedem die Los Hobos, quasi der musikalische Sidekick des berühmten Geschichtenerfinders Timmermahn.

Und wie klingt es denn, das musikalische Federtier? Nach weltoffener, mal fein gezupfter, mal holprig geschmetterter Protestmusik, in der sogar scharf geschossen wird: mit Luftgewehren auf Drohnen. Obacht. (ane)

