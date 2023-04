Grösste Eierfärbfabrik der Schweiz – Hier werden pro Stunde 50’000 Eier bemalt Eier sind längst Convenience-Produkte, die das ganze Jahr über gekauft werden. Zu Besuch bei der Eico in Bern. Claudia Salzmann

Weisse Eier eignen sich besser fürs Färben, helle Farben ebenfalls. Dieses Jahr sind Rosa, Lila, Magenta viva und Rot angesagt. Foto: Beat Mathys

Palettenweise rollen die Mitarbeitenden Eier in die Fabrik. Rund 100 Bauern, die je bis zu 18’000 Hühner halten, beliefern die Eico mit Standorten in Bern und in Märstetten TG. 200’000 Eier werden pro Stunde gewogen und kontrolliert. «Wir messen die Eisweisshöhe, so lässt sich sagen, ob sie frisch sind», sagt Eico-Geschäftsführer Hannes Messer.