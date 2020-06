Erdrutsch reisst Siedlung mit – Hier werden acht Häuser ins Meer gespült Ein sogenannter «Quick Clay» hat in Norwegen auf einer Strecke von fast einem Kilometer für Verwüstung gesorgt. Ein Mann konnte die dramatische Szene auf Video festhalten.

In Alta (Norwegen) rutschte eine ganze Siedlung ins Meer. Das Phänomen nennt sich «Quick Clay» und kommt in arktischen Gebieten öfters vor. Video: Twitter

Am Mittwochabend hat ein Erdrutsch in Norwegen eine ganze Siedlung mit acht Häusern ins Meer gespült. Eine Person hat die spektakuläre Szene in einem Video festgehalten und auf Twitter veröffentlicht. Bisher gab es keine Berichte über Verletzte oder gar Todesopfer, wie norwegische Medien übereinstimmend melden. Ein Hund sei von der Schlammlawine mitgerissen worden. Laut einem Augenzeugen habe sich dieser jedoch selbst retten können.

Rund 800 Meter lang und 40 Meter breit ist das abgerutsche Stück Land. Zurzeit sichert die Polizei das Gebiet und sucht weiter nach möglichen Opfer. «Wir können nicht mit Gewissheit sagen, dass niemand mitgerissen wurde», sagte ein Polizeisprecher zur norwegischen Nachrichtenagentur NTB.

