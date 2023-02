Im Berner Bahnhofbuffet – Hier treffen sich Raucher und Rentner Die Café-Bar Le Sous Sol in der Neuengass-Unterführung beim Bahnhof Bern scheint die letzte Bastion von Rauchenden zu sein. Doch die unterirdische Kneipe ist viel mehr als das. Claudia Salzmann

Schon älter als der Bahnhof selbst: Das Le Sous Sol ist ein Treffpunkt für alle. Foto: Raphael Moser

Mitten im Lokal sitzt eine Frau. Alleine an einem Vierertisch. Gefärbte Haare. Pinker Pullover. Gekrümmter Rücken. Schwerer Atem. Vor ihr steht eine Schale Brotwürfel. Und ein Ballon Rosé. In der Hand dreht sie eine lange Gabel zwischen den Fingern. Die Rentnerin ist parat fürs Fondue. Dann wird ihr das mutmasslich kleinste Caquelon von Bern hingestellt. Nach 20 Minuten ist sie mirakulöserweise weg, das Fondue auch. Einzig einige Brotwürfel sind übrig. Zwei zerknüllte Servietten am Boden zeugen von ihrem Besuch.